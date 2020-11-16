Emekliye Ocak'ta 2.374 lira! Ocak zammıyla beraber en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammı gün geçtikçe yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı beklenti anketine göre yüzde 6.35 olacak. En düşük maaş esnafta bin 993, SSK’lılarda 2 bin 374 liraya yükselecek. Peki, yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirlerinde ne kadar artış olacak? İşte emeklilerin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...
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Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketinde 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.47 çıktı. Bu tahmine göre; 2020'nin 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.35 olacak. En düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 6 liraya çıkacak.
Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketinde 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.47 çıktı. Bu tahmine göre; 2020'nin 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.35 olacak. En düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 6 liraya çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 374 liraya yükselecek. 2 bin lira olan maaş 2 bin 127, 3 bin lira olan maaş 3 bin 190, 4 bin lira olan maaş 4 bin 254, 5 bin lira olan maaş 5 bin 317 liraya çıkacak.
Emekliler, zam oranını 4 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla öğrenecek. Aynı ay içerisinde de maaş ödeme tarihlerinde yeni maaşlar hesaplara yatırılacak.