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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye görülmemiş zam müjdesi: 2021 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte beklentiler... Emekliye görülmemiş zam müjdesi: 2021 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte beklentiler...
2021 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre Ocak maaş zammı belli olacak. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarını ilgilendiren en önemli kriter enflasyon rakamları oluyor. 2021 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte, Ocak zammı sonrasında emekli maaşlarında yaşanacak gelişmeler...
Giriş Tarihi: 16.11.2020 20:16 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 20:25
Emeklilerin heyecanla beklediği Ocak zammı hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Yeni yıla kısa süre kala ekonomi uzmanları Ocak zam oranı için beklenen enflasyon oranlarını paylaşıyor. Her yıl olduğu gibi emekliler 2 zam ve 2 ikramiye alıyor. Milyonlarca emeklinin maaşlarının belirlenmesinde en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Ocak ayına kadarki süreçte son 6 aylık enflasyon verileri emekli maaşında belirleyici etken olacak. İşte, 2021 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ 2021 OCAK AYI MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam yapılması, ikinci altı aylık dönemde ise yüzde 4 zam yapılması bekleniyor. Lakin açıklanan enflasyon verilerine göre oluşan enflasyon farkları yapılacak zam oranlarına eklenerek emeklilerin maaşlarına yansıtılacak.
Bu duruma göre Ocak ayı enflasyon farkı yüzde 2 olarak hesaplanırsa yapılacak yüzde 3 zamla birlikte emeklilerin maaşlarına yüzde 5 oranında zam yansıtılmış olacak. Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ OCAK AYI ZAMMI NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?
SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayında gelen zamlarla birlikte maaşlarının 286,25 TL'ye varan artış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek emekli maaşı 6.375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6.661,62 TL olacağı tahminler arasında yerini aldı.
NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.