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iPhone "eski telefonları" yavaşlattığı gerekçesiyle 113 milyon dolar tazminat ödeyecek

ABD'li şirketi , eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlatarak tüketicileri mağdur ettiği gerekçesiyle 113 milyon dolar tazminat ödeyecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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iPhone eski telefonları yavaşlattığı gerekçesiyle 113 milyon dolar tazminat ödeyecek

Dünyanın önde gelen şirketlerinden 'ın eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlatarak tüketicileri mağdur ettiği iddia edilen davada 113 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

Kaliforniya Başsavcısı Xavier Becerra, yaptığı açıklamada, Apple'ın eski modellerinin ömrünü kısaltmak için kasten yavaşlatmakla suçlandığı davada uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

Başsavcı Becerra, söz konusu davada varılan uzlaşma uyarınca Apple'ın 113 milyon dolar ödeyeceğini belirtti.

Apple'ın 2017'deki yazılım güncellemesinin eski iPhone modellerinin performansını düşürdüğünü kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.

Şirket, yavaşlatmaların "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" amacıyla yapıldığını savunurken uzmanlar, şirketin bunu tüketicileri yeni modellere teşvik etmek için yaptığını iddia ediyor.

Şirket, martta da benzer konuda açılan başka bir davada uzlaşma yoluna giderek 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

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