Bakan Kurum'dan İzmir açıklaması: Bugün itibarıyla 50 binada tahliye çalışmalarını tamamladık
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir depremiyle ilgili "Bugün itibarıyla 50 binada tahliye çalışmalarını tamamladık ve yıkım süreçlerini de Rıza Bey Apartmanı etrafındaki ağır hasarlı binalarımızın bulunduğu bölgede başlatmış olacağız." dedi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Kurum 50 binada tahliye işleminin tamamlandığını söyledi.
Bakanı Murat Kurum, "Hasar tespit çalışmalarımız bugün itibarıyla 90 bin 813 binada yapılmış ve 484 bin bağımsız bölüme ulaşmıştır. Bu kapsamda acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 384, bağımsız bölüm sayımız da 4 bin 489'a ulaşmıştır" dedi.
BUGÜN TAMAMLANDI
Kurum, "Bugün itibarıyla 50 binada tahliye çalışmalarını tamamladık ve yıkım süreçlerini de Rıza Bey Apartmanı etrafındaki ağır hasarlı binalarımızın bulunduğu bölgede başlatmış olacağız." ifadelerini kullandı.