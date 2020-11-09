Bakan Kurum'dan İzmir açıklaması: Bugün itibarıyla 50 binada tahliye çalışmalarını tamamladık

Bakanı Murat Kurum, "Hasar tespit çalışmalarımız bugün itibarıyla 90 bin 813 binada yapılmış ve 484 bin bağımsız bölüme ulaşmıştır. Bu kapsamda acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 384, bağımsız bölüm sayımız da 4 bin 489'a ulaşmıştır" dedi.