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Bakan Kurum'dan İzmir açıklaması: Bugün itibarıyla 50 binada tahliye çalışmalarını tamamladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depremiyle ilgili " tamamladık ve yıkım süreçlerini de etrafındaki ağır hasarlı binalarımızın bulunduğu bölgede başlatmış olacağız." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.11.2020 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020
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Bakan Kurum'dan İzmir açıklaması: Bugün itibarıyla 50 binada tahliye çalışmalarını tamamladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. 50 binada tahliye işleminin tamamlandığını söyledi.

Bakanı Murat Kurum, "Hasar tespit çalışmalarımız bugün itibarıyla 90 bin 813 binada yapılmış ve 484 bin bağımsız bölüme ulaşmıştır. Bu kapsamda acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 384, bağımsız bölüm sayımız da 4 bin 489'a ulaşmıştır" dedi.

BUGÜN TAMAMLANDI

Kurum, " tamamladık ve yıkım süreçlerini de etrafındaki ağır hasarlı binalarımızın bulunduğu bölgede başlatmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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