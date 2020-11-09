Fitch, Suudi Arabistan'ın not görünümünü "negatife" çevirdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Suudi Arabistan'ın kredi notunu "A" olarak teyit ederken, kredi not görünümünü "durağandan" "negatife" çevirdi.
Fitch'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın kredi notunun "A" olarak teyit edildiği belirtildi. Ülkenin kredi not görünümünün "durağandan" "negatife" çevrildiği bildirilen açıklamada, buna sebep olarak, "koronavirüs salgını ve düşen petrol fiyatları ile hızlanan ülkenin mali ve ödemeler dengesi bilançosunda devam eden zayıflama" gösterildi.
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Fitch, 2019'da yüzde 4,5 olan bütçe açığının GSYH'ye oranının bu yıl yüzde 12,8'e yükselmesini beklerken, 2019-2020'de GSYH'nin yüzde 72'sine denk gelen ülkenin net dış varlıklarının da 2022'de yüzde 60'a düşmesini öngörüyor.
Kredi derecelendirme kuruluşu, petrol üretiminde kesinti ve Kovid-19 nedeniyle ekonomik faaliyetlerin azalması sonucu ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4'ün üzerinde küçüleceği öngörüsünde bulunuyor.
CEVAPSIZ KALMIŞTI
Türkiye ile ilgili boykot çağrılarını artıran Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a kötü haber ülkesinden gelmişti. Selman'ın Türkiye için yaptığı küstah çağrılar adeta cevapsız kalmıştı.
Suudi Arabistan'da iş insanları ve perakendecilerin Türk mallarının yasaklanması çağrısına karşın, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithalatının Ağustos ayında, bir önceki aya kıyasla arttığı açıklanmıştı.