Fitch, Suudi Arabistan'ın not görünümünü "negatife" çevirdi

Fitch'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın kredi notunun "A" olarak teyit edildiği belirtildi. Ülkenin kredi not görünümünün "durağandan" "negatife" çevrildiği bildirilen açıklamada, buna sebep olarak, "koronavirüs salgını ve düşen petrol fiyatları ile hızlanan ülkenin mali ve ödemeler dengesi bilançosunda devam eden zayıflama" gösterildi.