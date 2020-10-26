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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan güven endeksi paylaşımı: Ekonomideki büyüme rotasında ilerliyor

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan güven endeksi paylaşımı: Ekonomideki büyüme rotasında ilerliyor

Son dakika haberine göre , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan güven endeksi paylaşımı: Ekonomideki büyüme rotasında ilerliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, güven endeksi ile ilgili önemli paylaşımda bulundu.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan güven endeksi paylaşımı: Ekonomideki büyüme rotasında ilerliyor SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN GÜVEN ENDEKSİ PAYLAŞIMI: EKONOMİDEKİ BÜYÜME ROTASINDA İLERLİYOR

Bakan Albayrak, "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Albayrak, "Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise %74,6'dan %74,9'a yükseldi." dedi.

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