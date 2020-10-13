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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: OECD'de 1 dünyada 2'nciyiz

Son dakika haberi... , "'de 1, dünyada 2'nciyiz! Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi. treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi: 13.10.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: OECD'de 1 dünyada 2'nciyiz

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz! Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi. İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz." dedi.

detaylar gelecek...

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