Ekimde hava yoluyla yaklaşık 8,9 milyon yolcuya hizmet verildi

Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı. Buna göre, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında söz konusu ayda iç hat yolcu trafiği 5 milyon 149 bin 446, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 723 bin 645 oldu. Böylece bu dönemde direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 8 milyon 874 bin 609 olarak gerçekleşti.

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise iç hatlarda 61 bin 364, dış hatlarda 31 bin 15 oldu. Hizmet verilen toplam uçak trafiği ise üst geçişler ile birlikte 108 bin 119 olarak kayıtlara geçti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, ekimde iç hatlarda 55 bin 752 ton, dış hatlarda 191 bin 119 ton olmak üzere toplam 246 bin 871 tona ulaştı.