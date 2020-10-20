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Son dakika: TPAO'dan tarihi paylaşım: Tuna-1 kuyusundan ilk görüntü geldi! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti

Başkan 'ın hafta sonu duyurduğu yeni doğalgaz müjdesi tüm 'yi sevindirmişti. Türkiye Petrolleri Tuna-1 kuyusundan görüntüleri paylaştı. 'nun hesabından yapılan açıklamada, " 2020 – Tuna-1 kuyusunda sondaja başlandı. 2020 – Tuna-1 kuyusu tamamlandı." denildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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Son dakika: TPAO'dan tarihi paylaşım: Tuna-1 kuyusundan ilk görüntü geldi! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu duyurduğu yeni doğalgaz müjdesi tüm Türkiye'yi sevindirmişti. Türkiye Petrolleri Tuna-1 kuyusundan görüntüleri paylaştı.

Türkiye Petrolleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20 Temmuz 2020 – Tuna-1 kuyusunda sondaja başlandı. 17 Ekim 2020 – Tuna-1 kuyusu tamamlandı." denildi.

20 TEMMUZ'DA BAŞLAMIŞTI
Bölgedeki ilk sondaj çalışmaları 20 Temmuz'da başlarken, 17 Ekim itibarıyla Tuna-1 Kuyusu tamamlandı. Başkan Erdoğan tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada bölgedeki gaz rezervinin 405 milyar metreküp olduğu bildirildi. Rezervin tahmini değerinin yaklaşık 80 milyar dolar olduğu belirtilirken, Türkiye'nin 9 yıllık gaz ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğunun altı çizildi.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDESİNİ VERMİŞTİ
Başkan Erdoğan, Karadeniz'de Tuna-1 lokasyonunda 85 milyar metreküp daha doğalgaz keşfedildiği müjdesini vererek, "Böylece toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu." dedi.

BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK HİDROKARBON KAYNAĞI
Erdoğan, "Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık. Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır. Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır." ifadelerini kullandı.

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