Uzmanlar yorumladı: İkinci el araba fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi gelecek mi? İşte son durum

İkinci el araç fiyatları düşecek mi, sorusu son zamanların en çok aranan konuları arasında ilk sırada geliyor. Pandemi nedeniyle sıfır araç üretiminin durması ve ikinci el araçların rağbet görmesi ile fiyatlar artışa geçmişti. Bazı modellerde sıfır araç fiyatlarını geçen ikinci el araçlarda son durum yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte merak edilen her şey...

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, ikinci el otomobil fiyatlarındaki artışın son yılların en yüksek seviyesinde olduğunu belirterek, "Öyle ki araçlar, ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun başlıca sebebi, arz-talep dengesinin bozulması olarak gösterilebilir." ifadelerini kullandı.

TÜSİAV açıklamasına göre, kurdaki dalgalanma ve ÖTV oranlarındaki artış, hem sıfır kilometre hem de ikinci el otomobil fiyatlarında ciddi artışa neden oldu. Sıfır kilometre otomobil fiyatları, 3 ay öncesine göre yaklaşık yüzde 40 arttı. İkinci el fiyatları ise bazı marka ve modellerde sıfır kilometrelerle yarışır hale geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Kumdakcı, otomobil fiyatları ile ilgili genel seyri ve beklentileri değerlendirdi.