Uzmanlar yorumladı: İkinci el araba fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi gelecek mi? İşte son durum
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araç alımı yapmak isteyen vatandaşlar gördükleri fiyat karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bazı ikinci el modeller sıfır araç fiyatlarını geçti. Arz-talep dengesinin bozulması olarak gösterilen fiyat artışının ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Araç alımı yapmak isteyen vatandaşlar uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, ikinci el araba fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi gelecek mi? İşte son gelişmeler...
İkinci el araç fiyatları düşecek mi, sorusu son zamanların en çok aranan konuları arasında ilk sırada geliyor. Pandemi nedeniyle sıfır araç üretiminin durması ve ikinci el araçların rağbet görmesi ile fiyatlar artışa geçmişti. Bazı modellerde sıfır araç fiyatlarını geçen ikinci el araçlarda son durum yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte merak edilen her şey...
İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, ikinci el otomobil fiyatlarındaki artışın son yılların en yüksek seviyesinde olduğunu belirterek, "Öyle ki araçlar, ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun başlıca sebebi, arz-talep dengesinin bozulması olarak gösterilebilir." ifadelerini kullandı.
TÜSİAV açıklamasına göre, kurdaki dalgalanma ve ÖTV oranlarındaki artış, hem sıfır kilometre hem de ikinci el otomobil fiyatlarında ciddi artışa neden oldu. Sıfır kilometre otomobil fiyatları, 3 ay öncesine göre yaklaşık yüzde 40 arttı. İkinci el fiyatları ise bazı marka ve modellerde sıfır kilometrelerle yarışır hale geldi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı Kumdakcı, otomobil fiyatları ile ilgili genel seyri ve beklentileri değerlendirdi.
İkinci el otomobil fiyatlarındaki artışın son yılların en yüksek seviyesinde olduğunu hatırlatan Kumdakcı, "Öyle ki araçlar ulaşım amacı ile kullanılmanın yanında artık yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun başlıca sebebi, arz-talep dengesinin bozulması olarak gösterilebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Pandemi etkisiyle toplu taşıma kullanma isteği yerine özel araç ile seyahat isteğinin toplum geneline yayılmasının ve 1 ay öncesine kadar kamu bankaları tarafından düşük faizli kredi desteğinin sağlanmasının ikinci el araçlara talebi arttırdığını belirten Kumdakcı, "Yine pandemi nedeniyle fabrika üretimlerinin düşmesi, hatta belirli bir dönem fabrikaların kapalı kalması piyasaya yapılan arzı düşürdü. Arz-talep dengesinin bozulması yanında 30 Ağustos'ta yapılan ÖTV artışı, araç fiyatlarında agresif bir yükselme yarattı." ifadelerini kullandı.
"PİYASALARDAKİ GENEL BEKLENTİ FİYATLARIN DÜŞECEĞİ YÖNÜNDE"
Serkan Kumdakcı, piyasalardaki genel beklentinin fiyatların düşeceği yönünde olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Beklenti bu yönde ancak maalesef yeni üretimlerde ürün girdi maliyetlerinde oluşacak artışlar, ülkemizde yüksek seyreden döviz kur fiyatlaması ve ÖTV oranlarında bir düşme olasılığının şimdilik olmaması fiyatların bir daha eski seviyelerinde seyretmesine imkan vermeyecektir. Özetle, fiyatların bu denli artmasının tek nedeni ÖTV değil. Bu durumun 2021'in ilk yarısında da devam edeceğini söylemek yanlış olmaz."
SIFIR OTOMOBİL, İKİNCİ EL PAZARINDA DAHA PAHALIYA SATILIYOR
Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler ile yatırım olarak görenlerin talebiyle ikinci el otomobilde fiyat artışı devam ediyor. İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu (37), "Sıfır etiket fiyatı 190 bin lira olan bir araç, ikinci el oto pazarı tarafından satın alınıp pazarda 210 bin liraya çok rahat satılıyor. Sebebi de aracın bulunamaması. Bunu fırsatçılık olarak değerlendirebiliriz. İkinci el otomobil pazarlarında bunlarla da karşılaşabiliyoruz" dedi.
Koronavirüs sürecinde vatandaşların birçoğu, toplu taşıma araçlarında bulaş riskinin daha yüksek olduğunu düşünerek araç sahibi olmaya karar verdi. Hatta bir aile bu süreçte, toplu taşıma kullanmamak için birden fazla araç satın aldı. Bunun yanında artan fiyatı nedeniyle bazı vatandaşlar, ikince el otomobilleri yatırım aracı olarak gördü. Talebi artıran son durum ise koronavirüs döneminde sıfır araç üretiminin talebin oldukça altında kalması oldu. Bu nedenlerle ikinci el araçların fiyat ivmesi her geçen gün yükseldi. Önümüzdeki yıl da ikinci el fiyatındaki artışın sürmesinin beklendiği ifade edildi.
İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi evli ve 1 çocuk babası Egemen Kurtçu, "Şu an dönemin en hızlı zamanını yaşıyoruz. Pandemi döneminin etkisi ayrıca otomobilin yatırım aracı olarak görülmesinden dolayı inanılmaz bir artış var. Geçtiğimiz 2 aya nazaran ciromuzda yüzde 150'lik bir artış söz konusu. 7'den 70'e heryerde ve herkeste bir otomobil çılgınlığı var. İkinci el otomobil en tarihi günlerini yaşıyor. Günde 10 araç satarken, şu anda 20-27 araç satıyoruz. Bu da insanların ikince el araçlara olan ilgisini gösteriyor. Bugün itibariyle 100 bin liraya aldığınız 'A' markası bir aracı, 2 ay sonra çok rahat 125 bin liraya satabiliyorsunuz. Bu da sektörün içindeki artışı ve değeri gösteriyor. Geçen hafta 'A' marka bir hafif ticari aracı 105 bin liraya alırken, şu an en iyi ihtimalle 117-118 bin liraya alabiliyorlar. Bunun sebebi sıfır araçtaki daralma ve ülkeye araç girememesi. İkinci elde tarihi çağı yaşıyoruz" dedi.
SIFIRINDAN PAHALI SATIŞLAR BİLE VAR
Sıfır aracın ikinci el pazarında daha pahalıya satıldığı durumların dahi yaşandığını belirten Kurtçu, "Sıfır etiket fiyatı 190 bin lira olan bir araç, ikinci el oto pazarı tarafından satın alınıp pazarda 210 bin liraya çok rahat satılıyor. Sebebi de aracın bulunamaması. Buna fırsatçılık da denilebilir. İkinci el otomobil pazarlarında bunlarla da karşılaşabiliyoruz" dedi.
İkinci el otomobil alıp satan evli ve 1 çocuk babası Kadir Eker (41), "Satışlarda geçen aya göre yüzde 60-70 artış var. Bayilerde çılgın fiyatlar mevcut. Biz bayilerden daha hızlı araç teslimatı yapıyoruz" diye konuştu.
İkinci el araç satın almaya gelen Ferit Taş (42), "Toplu taşıma biraz sıkıntılı. Bu yüzden bizim tercihimiz de kendi aracımızla gidip gelmek. Virüsten dolayı böyle bir tercihte bulunuyorum" dedi. Bir diğer alıcı muhasebeci Sevim Meral (35) ise, "Pandemi sürecinde toplu taşımayı fazla kullanmak istemediğimiz için araç sahibi olmak istiyorum. Hem geleceğe yatırım olması açısından faydalı. İleride aracımı satıp ev sahibi olmak istiyorum" diye konuştu.
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