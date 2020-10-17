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Başkan Erdoğan Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu! O talimatı bizzat verdi

Yeni doğalgaz rezervini açıklamak için Fatih sondaj gemisine gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada incelemelerde bulundu. Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetinin tamamlanma talimatını veren Başkan Erdoğan, Sakarya Gaz Sahası çalışanlarına seslendi. Erdoğan, "Şahsım ve milletim adına hepinize teşekkür ediyorum. Barbaros'da, Oruç Reis'de ve Kanuni'de çalışan ekiplerimize de tüm kalbimle teşekkür ediyorum, bundan sonraki görevlerinizde muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 17:48
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Başkan Erdoğan Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu! O talimatı bizzat verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu.

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Başkan Erdoğan Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu! O talimatı bizzat verdi

Başkan Erdoğan ve beraberindeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Fatih Gemisi'nde incelemelerde bulundu.

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Başkan Erdoğan Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu! O talimatı bizzat verdi

Erdoğan, Fatih Gemisi'nde Sondaj Yönetim Odası'nda çalışmaları yürüten personele seslenerek, Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetlerinin tamamlanması talimatını verdi.

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Başkan Erdoğan Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu! O talimatı bizzat verdi

"Sakarya gaz sahasında 20 Temmuz'da başladığımız sondaj faaliyetlerimizi bugün nihayetlendirdik. Hamdolsun Allah'a." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

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Başkan Erdoğan Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu! O talimatı bizzat verdi

"Milletimize yıllarca hasretle beklediği müjdeyi sizlerin gayretli ve başarılı çalışmaları sonucu vermiş bulunuyoruz. Şahsım ve milletim adına hepinize teşekkür ediyorum. Barbaros'ta , Oruç Reis'te, Yavuz'da ve Kanuni'de çalışan ekiplerimize de tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görevlerinizde muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun."