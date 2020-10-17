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17 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Başkan Erdoğan Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu! O talimatı bizzat verdi Başkan Erdoğan Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu! O talimatı bizzat verdi
Yeni doğalgaz rezervini açıklamak için Fatih sondaj gemisine gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada incelemelerde bulundu. Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetinin tamamlanma talimatını veren Başkan Erdoğan, Sakarya Gaz Sahası çalışanlarına seslendi. Erdoğan, "Şahsım ve milletim adına hepinize teşekkür ediyorum. Barbaros'da, Oruç Reis'de ve Kanuni'de çalışan ekiplerimize de tüm kalbimle teşekkür ediyorum, bundan sonraki görevlerinizde muvaffakiyetler diliyorum." dedi.
Giriş Tarihi: 17.10.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 17:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan ve beraberindeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Fatih Gemisi'nde incelemelerde bulundu.
Erdoğan, Fatih Gemisi'nde Sondaj Yönetim Odası'nda çalışmaları yürüten personele seslenerek, Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetlerinin tamamlanması talimatını verdi.
"Sakarya gaz sahasında 20 Temmuz'da başladığımız sondaj faaliyetlerimizi bugün nihayetlendirdik. Hamdolsun Allah'a." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Milletimize yıllarca hasretle beklediği müjdeyi sizlerin gayretli ve başarılı çalışmaları sonucu vermiş bulunuyoruz. Şahsım ve milletim adına hepinize teşekkür ediyorum. Barbaros'ta , Oruç Reis'te, Yavuz'da ve Kanuni'de çalışan ekiplerimize de tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görevlerinizde muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun."