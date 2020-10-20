Tarihi keşiften ilk görüntü! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu duyurduğu yeni doğalgaz müjdesi tüm Türkiye'yi sevindirmişti. Türkiye Petrolleri Tuna-1 kuyusundan görüntüleri paylaştı. TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20 Temmuz 2020 – Tuna-1 kuyusunda sondaja başlandı. 17 Ekim 2020 – Tuna-1 kuyusu tamamlandı." denildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu duyurduğu yeni doğalgaz müjdesi tüm Türkiye'yi sevindirmişti. Türkiye Petrolleri Tuna-1 kuyusundan görüntüleri paylaştı.

Türkiye Petrolleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20 Temmuz 2020 – Tuna-1 kuyusunda sondaja başlandı. 17 Ekim 2020 – Tuna-1 kuyusu tamamlandı." denildi.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDESİNİ VERMİŞTİ

Başkan Erdoğan, Karadeniz'de Tuna-1 lokasyonunda 85 milyar metreküp daha doğalgaz keşfedildiği müjdesini vererek, "Böylece toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu." dedi.