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Tarihi keşiften ilk görüntü! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti

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Giriş: 20.10.2020 12:48
Güncelleme:20.10.2020 12:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu duyurduğu yeni doğalgaz müjdesi tüm Türkiye'yi sevindirmişti. Türkiye Petrolleri Tuna-1 kuyusundan görüntüleri paylaştı. TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20 Temmuz 2020 – Tuna-1 kuyusunda sondaja başlandı. 17 Ekim 2020 – Tuna-1 kuyusu tamamlandı." denildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu duyurduğu yeni doğalgaz müjdesi tüm Türkiye'yi sevindirmişti. Türkiye Petrolleri Tuna-1 kuyusundan görüntüleri paylaştı.

Türkiye Petrolleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20 Temmuz 2020 – Tuna-1 kuyusunda sondaja başlandı. 17 Ekim 2020 – Tuna-1 kuyusu tamamlandı." denildi.

20 Temmuz 2020 – Tuna-1 Kuyusunda Sondaja Başlandı.

17 Ekim 2020 – Tuna-1 Kuyusu Tamamlandı.#MilliEnerjideYeniMüjde#TürkiyePetrolleri #TPAO #FatihSondajGemisi #SakaryaGazSahası #MilliEnerji #NaturalGas pic.twitter.com/jGFEQL6cM3

— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) October 20, 2020

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDESİNİ VERMİŞTİ
Başkan Erdoğan, Karadeniz'de Tuna-1 lokasyonunda 85 milyar metreküp daha doğalgaz keşfedildiği müjdesini vererek, "Böylece toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu." dedi.

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