İstanbul Bilişim'in iflas raporu: Milyonlarca lirayı paravan şirketlere aktardılar

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'TABELA' FİRMAYA 8.8 MİLYON

Hakkında çok sayıda yakalama kararı bulunan Abdurrahman Yakupreisoğlu, İstanbul Bilişim'den hesabına para gönderilen isimlerden biri. Yakupreisoğlu'na gönderilen para tutarı 240 bin TL. Hesabına para transferi yapılan isimlerden biri de Ukraynalı Serhi Dranenko isimli bir kişiye ait GKM Bilişim. Ağustos 2019'da kurulan bu şirkete gönderilen para miktarı 8 milyon 751 bin TL. Söz konusu şirketin Şişli'deki adresinde ise bulunamadığı tespit edildi. Raporda, şüpheli bulunan bir diğer para miktarı ise 4 milyon 947 bin TL. Anılan para, hakkında dolandırıcılık davası da bulunan Nurettin Yavuz'a gönderildi. Yine şirket personeli Erman E.'ye transfer edilen para miktarı ise 2 milyon 600 bin TL.