19 Ekim evde bakım maaşı yatan iller, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Evde bakım aylığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor. Evde bakım maaşı alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri ve ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu şartı gerekiyor. Bu destekten faydalanan vatandaşlar hangi illere yatırıldığını araştırıyor. Peki, 2020 Ekim ayı evde bakım parası hangi illere yattı? İşte 19 Ekim evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

19 Ekim itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller güncel liste şu şekilde: