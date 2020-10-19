19 Ekim evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2020 Ekim ayı evde bakım parası hangi illere yattı? Sorgulama...
Evde bakım maaşı hangi illere yattı? 2020 Ekim ayına ilişkin evde bakım parası ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, aylıkların bugün hangi illere yatırıldığını sorguluyor. Evde bakım maaşı ile ilgili merak edilen son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 2020 Ekim ayı evde bakım parası hangi illere yattı? İşte 19 Ekim evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...
19 Ekim evde bakım maaşı yatan iller, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Evde bakım aylığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor. Evde bakım maaşı alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri ve ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu şartı gerekiyor. Bu destekten faydalanan vatandaşlar hangi illere yatırıldığını araştırıyor. Peki, 2020 Ekim ayı evde bakım parası hangi illere yattı? İşte 19 Ekim evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
19 Ekim itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller güncel liste şu şekilde:
|1- Tokat
|2- Karabük
|3- Hatay
|4- Aksaray
|5- Antalya
|6- Afyonkarahisar
|7- Sakarya
|8- Şanlıurfa
|9- Zonguldak
|10- Konya
|11- Samsun
|12- Mersin
|13- İstanbul
|14- Manisa
|15- Denizli
|16- Bilecik
|17- Ordu
|18- Erzurum
|19- Kars
|20- Balıkesir
|21- İzmir
|22- Çanakkale
|23- Uşak
|24- Bursa
|25- Adana
|26- Kayseri
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım aylığı 2020 Temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,60 TL oldu.
2021'DE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
2021 Ocak zammının yüze 4.4 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık, 1.612 liraya çıkacak.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?
Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar.
Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.