İstanbul Havalimanı’nda yüz okuma sistemiyle yolculuk ve alışveriş dönemi

Dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı, yüz okuma sistemiyle alışveriş dönemini başlatmaya hazırlanıyor. Önce dijital cüzdanlar ardından da sisteme tanımlanacak biometri verileriyle şekillenecek ticaretle kişiye özel indirimler yolcuya, yeni müşteriler de ticari işletmelere kazanç sağlayacak. İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, 650 kişilik bir ekiple teknoloji ve ticaret alanında çalıştıklarını, Kovid sürecinde yolculuğu yeniden tasarladıklarını ve buna yolcu 2.0 dediklerini söyledi.



Bu yolculuğun ilk ayağı dijital cüzdan. Türkiye'de e-para lisansı olan üç firmadan biriyle çalıştıklarını belirten İnankul, işleyişle ilgili şu bilgileri verdi: "Bu cüzdana kredi kartınızı ya da peşin paranızı bırakabileceksiniz. Mağazalardan aldığımız tüm indirimleri bu cüzdana yansıtacağız. Alışveriş yapmak için QR kodunu okutmanız yeterli olacak. Bu cüzdanı havalimanı dışında da anlaşmalı yerlerde kullanabileceksiniz. Lansmanını da aralıkta yapacağız."



TEMASSIZ YOLCULUK SİSTEMİ

Dijital cüzdanı İst-buy isminde bir platform takip edecek. İnankul, "Bu platforma havalimanının 'pazar alanı' diyebiliriz. Hediyelik satan mağaza da kiralık araç bayisi de kuru temizlemeci de bu platformun üyeleri. Onları çevredeki müşterilere satış yapmaya açıyorum. Öyle ki internet olan uçuşlarda yolcu uçakta alışveriş yapıp ürününü havalimanından teslim alabilecek" diye konuştu.



Havalimanında 6 ay sonra hayata geçmesi planlanan en iddialı hamle ise biometri yani yüz verisiyle yolculuk ve alışveriş. Yolcunun bileti, pasaportu ve dijital cüzdanı İGA uygulaması üzerinden eşleştirilecek. Yolcu havalimanına geldiğinde bu veriler dijital bir jeton haline dönüştürülecek. Bu dijital jetonu yolcu havalimanının her yerinde herhangi bir yere temas etmeden kullanabilecek. Check-in'e gelip yüzünü gösterip devam edecek. Pasaporta geldiğinde yine yüzünü okutarak geçiş yapacak. Uçağa da yüzünü okutarak geçecek.



Bu uygulamayı launchlara girişte ve havalimanı içerisinde perakende alışverişte de kullanmak istediklerinin altını çizen İnankul, "Bu bize yoğunlukların yönetilmesi ve havalimanındaki ticaretin şekillendirilmesi için kritik bir veri sağlayacak" dedi.



SIFIR ATIK BELGELİ İLK HAVALİMANI

Atık yönetim altyapısını, atığın kaynağında ayrıştırıldığı bir sistemle kuran İGA, İstanbul Havalimanı'nda sürdürdüğü çalışmalar sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Sıfır Atık' projesi kapsamında 'Sıfır Atık Belgesi' alan ilk havalimanı oldu. Havalimanında kâğıt-karton, ambalaj, cam, organik ve evsel atık olarak beş kategoride ayrıştırılıyor.



SİPARİŞ VER SCOOTER GETİRSİN

Havalimanında hayata geçecek projelerden biri de kafe ve restoranlar için. Projenin adın Uçur. Bu konsept projede yolcu, uçağını beklerken mobil uygulama üzerinden havalimanı içerisindeki restoran ya da kafelerden örneğin kahve ya da pizza siparişi verdiğinde 10 dakika gibi bir sürede bulunduğu alana scooter'larla teslimat yapılacak. Bu aynı zamanda havalimanı içerisinde bir adrese teslim hizmeti. Bu uygulama da 6 ay içinde kullanılmaya başlanacak.



KASKLARLA TOPLU ATEŞ ÖLÇÜMÜ

Yeni teknolojilerden biri de hijyen alanında. İnankul'un verdiği bilgiye göre havalimanında 120 kişilik dev bir hijyen ekibi var. Bu ekibe yazılımı yerli donanımı ise Çinli bir firmaya ait ateş ölçer kasklar geliştirildi. Bu kasklar 10-15 kişinin ateşini aynı anda ölçüyor. Scooter ile gezen hijyen ekibi kasklarla ateş ölçüyor. Ateşi 37'nin üzerinde olan varsa ekibe haber veriyor. Sağlık ekipleri gelip müdahale ediyor. Bu kasklardan 3 tane olduğunu belirten İnankul, "Formula 1 için de gelip bu kasklara baktılar. Sabiha Gökçen de kullanmaya başladı" dedi.