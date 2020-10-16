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Bakan Pakdemirli'den üreticilere müjde! Destek tutarı artıyor

Son dakika haberi:  ve Orman Bakanı pamuk üreticilerine müjdeyi verdi. Pakdemirli, "Kütlü pamuk primini %37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardık. Ayrıca pamuk üreticilerimize, mazot ve gübre desteğiyle birlikte kilogram başına 1,23 lira ödeyeceğiz. dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.10.2020 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
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Bakan Pakdemirli'den üreticilere müjde! Destek tutarı artıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli pamuk üreticilerine müjdeyi verdi. Pakdemirli, "Kütlü pamuk primini %37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardık. Ayrıca pamuk üreticilerimize, mazot ve gübre desteğiyle birlikte kilogram başına 1,23 lira destek ödeyeceğiz. dedi.

Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı:

"Pamuk üreticilerimize müjde. Kütlü pamuk primini %37,5 artırarak kilogram başına 1,1 liraya çıkardık. Ayrıca pamuk üreticilerimize, mazot ve gübre desteğiyle birlikte kilogram başına 1,23 lira destek ödeyeceğiz.

Hayırlı ve bereketli olsun. Mazot ve gübre destekleri ile prim destekleri içinden en yüksek destek tutarını pamuk çiftçimize ödüyoruz. Çünkü hem üretimi hem verimi daha da yukarılara taşırken çiftçimizi de mutlu etme gayretindeyiz. Bugüne kadar üreticimizin yanında olduk, inşallah olmaya devam edeceğiz."

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