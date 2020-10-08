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Son dakika: Bakan Pakdemirli: 20 lira destek ödeyeceğiz

Son dakika haberine göre , “ tiftik keçisine, anaç koyun keçi desteğine ilave olarak hayvan başına 20 lira destek ödeyeceğiz” dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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Son dakika: Bakan Pakdemirli: 20 lira destek ödeyeceğiz

Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinci sıradayız." dedi.

Bakan Pakdemirli, "Ankara tiftik keçisine, anaç koyun keçi desteğine ilave olarak hayvan başına 20 lira destek ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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