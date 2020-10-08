Son dakika: Bakan Pakdemirli: 20 lira destek ödeyeceğiz
Son dakika haberine göre Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Ankara tiftik keçisine, anaç koyun keçi desteğine ilave olarak hayvan başına 20 lira destek ödeyeceğiz” dedi.
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Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinci sıradayız." dedi.
Bakan Pakdemirli, "Ankara tiftik keçisine, anaç koyun keçi desteğine ilave olarak hayvan başına 20 lira destek ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.