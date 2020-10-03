Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı: Avrupa 1 dünyada ilk 10 ülke arasındayız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli; "Son 2 yılda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği iş birliği ve güç birliği sayesinde, ülkemizin tarımsal hasılası yüzde 45'lik artışla 275 milyar liraya çıktı. Dolayısıyla ülkemiz, Avrupa'da lider olup dünyada ilk 10 ülke arasındaki yerini korudu." dedi.

DETAYLAR GELİYOR...