Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine karşı başlattığı boykot Arap dünyasında destek görmedi
Türkiye düşmanı Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine karşı başlattığı boykot Arap dünyasından destek görmedi. Katar, Kuveyt, Somali, Etiyopya, Yemen ve Mısır gibi ülkelerden yapılan paylaşımlarda "Türkiye'nin yanındayız", "Allah'a Türkiye'ye güç ve zafer vermesi için dua ediyorum" mesajları yer aldı.
Suudi Arabistan'ın Türk mallarına karşı başlattığı boykot kampanyası Arap dünyasında destek görmedi. Suudi Arabistan hem kendi vatandaşlarına hem de ticaret sektöründen sorumlu yetkililere yönelik "yarı resmi boykot" baskısı yaparken Katar, Kuveyt, Somali, Etiyopya, Yemen ve Mısır gibi ülkelerden Türkiye'ye destek geldi.
TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ
Katar, Kuveyt, Somali, Etiyopya, Yemen ve Mısırlılar Twitter üzerinden başlatıkları "Türkiye'nin yanındayız" hastagiyle desteklerini dile getiriyorlar.
"TÜRK MALLARINI GURURLA DESTEKLİYORUM"
Sosyal medya kullanıcılarının Twitter üzerinden paylaştıkları mesajlarda "Yemenliyim ve Türkiye'yi destekliyorum. Allah'a güç ve zafer vermesi için dua ediyorum", "Filistinliyim ve gururla Türk mallarını destekliyorum", "Ürdünlüyüm ve Türkiye'yi destekliyorum" ifadeleri paylaşıldı. Kullanıcılar "Türkiye'ye destek" etiketiyle binlerce tweet paylaştı.
Gözlemciler, Suudi Arabistan'ın yakın müttefikleri BAE ve Bahreyn'in eylül ayında İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalamasının ardından Riyad ile Tel Aviv arasında gayriresmi ve dolaylı bir yakınlaşma olmasını da bunun kanıtı olarak görüyor.
Öte yandan basında yer alan raporlara göre, Suudi Arabistan'da ticaret sektöründen sorumlu yetkililer, ülkedeki iş adamları ve şirketlere Türkiye ile ticari ilişkileri durdurmaları için baskı yapıyor.