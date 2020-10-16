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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş turizm açıklaması: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş turizm açıklaması: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz

, "bacasız sanayi" olarak nitelendirilen sektörünün yanında olduklarını belirtti. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Albayrak, "Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız! Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL’lik destek paketini devreye alıyoruz. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.10.2020 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş turizm açıklaması: 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "bacasız sanayi" olarak nitelendirilen turizm sektörünün yanında olduklarını belirterek, "Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar liralık destek paketini devreye alıyoruz." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan flaş turizm açıklaması: 10 milyar TLlik destek paketini devreye alıyoruz HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN FLAŞ TURİZM AÇIKLAMASI: 10 MİLYAR TL'LİK DESTEK PAKETİNİ DEVREYE ALIYORUZ

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) başlatacağı "Turizm Destek Paketi Uygulaması"nı değerlendirdi.

"10 MİLYAR LİRALIK DESTEK PAKETİNİ DEVREYE ALIYORUZ"

"Bacasız sanayi" olarak nitelendirilen turizm sektörünün yanında olduklarını kaydeden Albayrak, "Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar liralık destek paketini devreye alıyoruz. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN ALBAYRAK TEŞEKKÜR ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından ikinci bir açıklama yaptı.

Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda "Sermaye piyasalarının tüm paydaşlarına teşekkür ediyor, Borsa İstanbul'u başarısından dolayı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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