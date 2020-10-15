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“Uçuş Rehberim” uygulaması hizmete girdi: 2 GB internet hediye!

yolculara büyük kolaylık sağlayacak mobil uygulamayı devreye aldı. “” uygulamasıyla birlikte DHMİ tarafından işletilen 49 havalimanında 2 GB ücretsiz kullanım hizmeti sunuluyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.10.2020 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020
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“Uçuş Rehberim” uygulaması hizmete girdi: 2 GB internet hediye!

Türkiye'nin hemen her ilinde bulunan havalimanlarına ilişkin yenilikler yapılmaya devam ediyor. Hürriyet'in haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi "Uçuş Rehberim" uygulamasını hizmete sundu.

2 GB ÜCRETSİZ İNTERNET
Uçuş Rehberim uygulaması ile DHMİ tarafından işletilen 49 havalimanında 2 GB ücretsiz internet kullanımı hakkı veriliyor.

Uygulama ile kolayca HES koduna ulaşılırken uçuş bilgileri de takip ediliyor. Uçuşun rötarlı olup olmadığı, uçağın hangi kapıda olduğu, kalkış saatleri gibi birçok bilgiye uygulama vasıtasıyla hızlıca erişiliyor.

"ARACIM NEREDE"
Havalimanına aracıyla gidenler için de "Aracım nerede" sekmesinden otoparkta konulan yerin unutulmasının önüne geçiliyor.

Uygulamayı bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tanıtacak.

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