Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Ankara-Sivas hattında son aşamaya geçmiş bulunmaktayız

ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SUNACAK

Bakan Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattını bir an önce hizmete açmak için özverili şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Projede Ankara'dan Sivas'a kadar binlerce kişinin çalıştığını ifade eden Karaismailoğlu, hat faaliyete geçtiğinde ekonomi, istihdam ve ticaret açısından bölge ve ülke ekonomisine büyük katkılar sunacağını kaydetti.

ÇALIŞMALAR GECE GÜNDÜZ DEVAM EDİYOR

Karaismailoğlu, çalışmaların gece gündüz devam ettiğini vurgulayarak "Ülkemizin her noktasında havada, karada, denizde, raylı sistemlerde, uzayda büyük bir çaba içerisindeyiz. Ülkemizin dünyanın en ileri ekonomileri arasına gelmesi için altyapımızı tamamlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.



