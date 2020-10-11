Bakan Karaismailoğlu dev projeyi inceledi! Yeni kuledeki çalışmalarda sona doğru

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde yayınlar başladı. Büyük Çamlıca'da 25, Küçük Çamlıca'da ise 3 olmak üzere toplam 28 kulenin söküm çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün, söküm çalışmalarının devam ettiği Çamlıca Tepesi'nde incelemelerde bulunarak basın açıklaması yaptı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK EN AĞIR ANTENLERİ BURADAYDI"

Eski kule ve antenlerin bulunduğu alandaki çalışmaları inceleyen Karaismailoglu, şunları söyledi: "İstanbul Çamlıca Tepesi'ndeyiz. Malum burası, yıllardır kaderiymiş gibi metal yığınları ile doluydu. 15 gün önce burada bir faaliyete başladık, bu antenlerin sökümüyle alakalı. Burada Üsküdar Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Büyük özverili bir ekip olarak burayı artık temizledik sayılır. En son artık TRT'nin kulesi kaldı. Onun da yıkım çalışmaları başladı.

Orada da hızlı bir şekilde yol alarak inşallah, onu da kaldırdıktan sonra, Çamlıca tepesi gerçek hüviyetine kavuşmuş olacak. 28 tane devasa antenler vardı burada hatta Türkiye'nin en büyük, en ağır antenleri buradaydı. Bunlar tamamen kaldırılmış olacak. Tabii bundan önce asıl büyük işimiz dünyaya örnek olan projelerden bir tanesi, Çamlıca TV-Radyo Kulesiydi. Burayı da tamamladık. Dünyada ilk defa aynı anda 100 radyonun yayın yaptığı bir kuleyi imal ederek, İstanbulluların hizmetine sunduk. Hem radyocular yayın kalitesi açısından daha güçlü, düzenli bir şekilde yayın yapmaya başladık. Onlar Çamlıca Kulesi'ne taşındıktan sonra biz de Çamlıca Tepesi'ni bu metal yığınlarından temizlemenin gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz."

"YENİ KULEDE ÇALIŞMALAR BİTME AŞAMASINDA"

Bakan Karaismailoğlu, "Yeni kulede çalışmalar bitme aşamasında. Gerek çevre düzenlemesiyle, gerek teknik işler her yönüyle tamamlandı. Radyolar oraya taşındılar, faaliyetlerine başladılar. Herhangi bir sıkıntımız yok, ince işleri kaldı. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte orayı da açarak İstanbulluların hizmetine sunacağız. Onu da sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.