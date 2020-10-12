Artvin'in Türkiye'nin en güzel köşelerinden biri olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Artvin'e yakışır yatırımları devam ettiriyoruz. 69 kilometrelik yol sadece barajla ilgili değil, burada yaşamı devam ettirecek yolları da yapıyoruz. Hayatın devam etmesi için bu yollara ihtiyaç var. Bu yollarla birlikte Artvin-Erzurum, Artvin-Ardahan, Artvin-İspir yolları da yeniden yapılanmış oluyor. Daha konforlu, güvenlikli yollara katılmış oluyor." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Yusufeli Barajı ve baraj kapsamında yapılan işlerde yaklaşık 5 bin çalışan olduğunu kaydederek, Artvin'e, Türkiye'ye yakışır projeler yaptıklarını aktardı.



