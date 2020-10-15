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Kurumlar Vergisi'nde indirim planı! O tarihten itibaren geçerli olacak

2017'de yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte 3 yıl için belirlenen Kurumlar Vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkarılmıştı. Bu oranın geçerlilik süresi 2020'de dolarken, edinilen bilgiye göre Kurumlar Vergisi'nin yüzde 15 ile yüzde 18 arasında olmasının öngörüldüğü öğrenildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.10.2020
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Kurumlar Vergisi'nde indirim planı! O tarihten itibaren geçerli olacak

2017 yılında yürürlüğe giren bir düzenlemeyle Kurumlar Vergisi oranı, 2018-2019 ve 2020 yıllarında geçerli olmak üzere 2 puan arttırılmıştı.

3 yıl için belirlenen geçici oranla Kurumlar Vergisi, yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkarılmıştı.

Kurumlar Vergisi'nde indirim planı! O tarihten itibaren geçerli olacak

Bu oranın geçerlilik süresi, 31 Aralık 2020'de dolacak. Yeni bir düzenleme olmaması halinde Kurumlar Vergisi oranı, 2021 başından itibaren yüzde 20 olacaktı. Ancak ekonomi yönetiminin yeni bir hazırlık yürüttüğü belirtildi.

Kurumlar Vergisi'nde indirim planı! O tarihten itibaren geçerli olacak

NTV'nin haberine göre, Kurumlar Vergisi'nde indirim planlanırken 10 milyon Lira'nın altında ve üstünde ciroya göre yeni oranlar belirlenecek.

Kurumlar Vergisi oranlarının yüzde 15 ile yüzde 18 arasında olması öngörülüyor.

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