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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "Yeni Ekonomi Programı" açıklaması: Kısa sürede hayata geçireceğiz

Son dakika haberine göre   doğrultusunda sürdürülebilir  modelini aldıkları tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceklerini bildirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.09.2020 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Yeni Ekonomi Programı açıklaması: Kısa sürede hayata geçireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Atacağımız adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. 2023'e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz." ifadelerine yer verdi.

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