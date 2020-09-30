Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi: 4 milyon yeni istihdam!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP), 2021-2023 arasında istihdam piyasasında tarihi bir dönüşümü hedefliyor. Katma değerli üretim ve ihracata dayalı sürdürülebilir büyüme ile işgücü piyasasına yönelik yapısal dönüşüm adımlarının hayata geçirilmesi planlanırken, 3 yılda 4 milyon kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. YEP hedeflerine göre 2020 sonunda 26 milyon 733 bin olan istihdam edilenlerin sayısının, 2023'te 30 milyon 742 bine çıkarılması hedefleniyor. Bu yıl yüzde 13.8 olması öngörülen işsizliğin de 2023'te yüzde 10.9'a inmesi öngörülüyor.

İSTİHDAM KALKANI GELİYOR

Pandemi sonrası ekonomik toparlanmayı destekleyici, gençlerin işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırıcı, kısmi sürekli çalışmayı teşvik edici ve işgücü piyasasına ilişkin yapısal düzenlemeleri de içeren İstihdam Kalkanı Paketi hayata geçirilecek. "Hızlı işe dönüş desteği" ile işsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin işsiz kaldıkları sürenin azaltılması ve işgücüne daha çabuk dönmeleri teşvik edilecek. 50 yaş üstü tam zamanlı çalışanların kısmi zamanlı çalışmaya geçişi teşvik edilecek.



GENÇ İSTİHDAMI ARTACAK

10 günden az çalışan 25 yaş altı gençlerin daha kolay istihdam edilmesini sağlayacak düzenleme ile gençlerin deneyim ve beceri kazanmaları sağlanacak. İşverenlerin gençleri tercih etmeleri desteklenecek. Ayrıca salgın sonrası ihtiyaç duyulan uzaktan çalışma dahil, mevzuatta tanımlanan ancak uygulama alanı bulamayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliğini artırmaya yönelik ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanacak. Mesleki ve teknik eğitimin içeriği ile hayat boyu öğrenme ve aktif işgücü programları, belirlenen odak sektörler başta olmak üzere, reel sektörün gelecekteki ihtiyaçları da dikkate alınarak şekilde planlanacak.



SEKTÖR ODAKLI İŞBAŞI EĞİTİMİ

İmalat, bilgi, iletişim sektörlerindeki nitelikli işgücü ihtiyacının giderilmesi için sektör odaklı işbaşı eğitim programları düzenlenecek. Dijital dönüşüm sürecine katkı sağlanması amacıyla bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenlere, ücretsiz eğitimlerle yetkinliklerini geliştirme fırsatı tanınacak. İşverenlerin bu kişilerin özgeçmişlerine kolay erişimi sağlanarak istihdam olanakları artırılacak.



İŞ DÜNYASINDAN YEP'E TAM DESTEK



RİFAT HİSARCIKLIOĞLU/TOBB BAŞKANI

Planlanan adımların, Türkiye'yi Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e hazırlayacak bir yol haritası görevi üstlenerek yeni normale dönüş ve uyum için yol gösterici olacağını, böylece güçlü ve istikrarlı büyüme sürecine geçiş sağlayacağını düşünüyoruz.



GÜRSEL BARAN/ATO BAŞKANI

Yeni programla Türkiye 2023'e daha güçlü bir ülke olarak ulaşacak. Pandemi nedeniyle sıkıntılar yaşanan bu dönemde, hazırlanan bu program, ekonomide hedefleri net bir şekilde ortaya koyarken reel sektörün yatırım ve üretim planlaması için de baz teşkil edecek.



İSMAİL GÜLLE/TİM BAŞKANI

Büyüme hedeflerine ulaşmak için ihracata, katma değerli üretime ve istihdama çok daha fazla yoğunlaşılacağının ifade edilmesi memnuniyet verici. Dünya ve Türkiye ekonomisinin gidişatı göz önünde bulundurulduğunda, bu programın, temel makro hedefler bakımından tutarlı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşüyor.



NAİL OLPAK/DEİK BAŞKANI

Türk iş dünyası ve özel sektörüne güven veren, makro ekonomik gerçeklere dayanan yeni bir yol haritası ortaya konuldu. Öncelikleri doğru belirlenmiş, ayakları yere basan ve iyi hazırlanmış bir program. Yılların yapısal sorunu olarak karşımızda olan cari açıkta bir dönem için olsa da artıya geçmiş olmak, bundan sonraki hedefler için umut verici.



ABDURRAHMAN KAAN/MÜSİAD BAŞKANI

Sorunların doğru bir şekilde tespit edildiğini ve gerçekçi tedbirlerin ortaya konulduğunu gördüğümüz 2021-2023 dönemi Yeni Ekonomi Programı, ülkemizi 2023'e hazırlayacak bir yol haritası niteliğindedir. Program kapsamında uygulamalarla ekonominin yeniden güçlü büyüme dönemine gireceğini ve Türkiye'yi 100. yılına yönelik hedeflerine yaklaştıracağını ifade edebiliriz.



ŞEKİB AVDAGİÇ/İTO BAŞKANI

YEP'teki hedefler yeni tip koronavirüs sonrası yeni dünyada yarışa ön sıradan başlamak ve 2023 hedefleri bakımından önemli. Ekonomimizin potansiyellerine uygun bir büyümenin hedeflendiği programla, Türkiye'nin makro hedeflerine ve güncel sorunlarına yeni açılımlar getiriliyor.



ORHAN AYDIN/ASKON BAŞKANI

Yeni ekonomi paketi stratejik analizler içeren bir program olmuş. Yeni program doğrultusunda büyümesini devam ettiren, enflasyonu ve cari fazlayı dengeleyen bir Türkiye'ye kavuşarak sürdürülebilir bir ülke konumuna erişeceğiz.



ALI KOPUZ/İSTİB BAŞKANI

Biz her zaman uzun vadeli planların başarıya ulaşabileceğini savunduk. Bu noktada yeni açıklanan programda daha önce tarım alanında belirlenen yol haritasının kapsamının genişletildiğini görmek, başarıya ulaşacağımızın bir kanıtı niteliğinde.



BENDEVİ PALANDÖKEN/TESK BAŞKANI

Açıklanan program toplumun tüm kesimleri için güven verici. Yeni Ekonomi Programı'nda öngörülen kademeli geçiş süreci ekonominin adım adım toparlanmasını sağlayacak. Bu süreçte iş yapamayan esnafa nakdi destek verilmesi, toparlanma sürecine büyük katkı sağlayacak.

Sabah