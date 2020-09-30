Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? Ekim ayının gelmesi ile birlikte eylül ayı enflasyın rakamları konusunda araştırmalar başladı. Her ayın ilk haftası açıklanan enlasyon rakamları memur ve emeklilerin gündeminde. İkinci 6 aylık veriler ile yapılacak zam oranı da belli olacak. Peki, TÜİK Eylül 2020 enflasyon rakamları ne zaman belli olacak? 2020 Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

TÜİK EYLÜL 2020 ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK tarafından enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Ancak 3 Ekim tarihi cumartesi gününe denk geldiği için enflasyon rakamları 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Eylül ayı kira artış oranı &11,77 olarak açıklandı.

Mevcut kira bedeli: 1.000 LİRA

Zam oranı: yüzde: %11,77

Zam bedeli: 112 TL

Zamlı kira bedeli: 1.112 TL