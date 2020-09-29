Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! İşte ekonomide gelecek üç yılın yol haritası

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı 2021-2023 Lansman Toplantısı'nda gelecek üç yılın ekonomi haritasını açıkladı. Gelecek üç yıla ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler duyuruldu. İşte ekonomide gelecek üç yılın yol haritası niteliği taşıyan Yeni Ekonomi Programı...