29 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! İşte ekonomide gelecek üç yılın yol haritası

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! İşte ekonomide gelecek üç yılın yol haritası

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı 2021-2023 Lansman Toplantısı'nda gelecek üç yılın ekonomi haritasını açıkladı. Gelecek üç yıla ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler duyuruldu. İşte ekonomide gelecek üç yılın yol haritası niteliği taşıyan Yeni Ekonomi Programı...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 13:20 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 13:24
  • 1
  • 20
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! İşte ekonomide gelecek üç yılın yol haritası

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Programda gelecek üç yıla ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler duyuruldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! İşte ekonomide gelecek üç yılın yol haritası

İşte gelecek üç yılın yol haritası niteliği taşıyan Yeni Ekonomi Programı…

  • 3
  • 20
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! İşte ekonomide gelecek üç yılın yol haritası
  • 4
  • 20
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! İşte ekonomide gelecek üç yılın yol haritası
  • 5
  • 20
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! İşte ekonomide gelecek üç yılın yol haritası