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Son dakika: Yerli otomobil ile ilgili flaş gelişme! Başkan Erdoğan imzayı attı

Son dakika haberleri... 'nin ilk yerli otomobili 'un üretileceği tesise ulaşımı sağlayacak bağlantı yolu projeleri kapsamında, bazı taşınmazlar ve üzerindeki müştemilatın acele kamulaştırılmasına karar verildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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Son dakika: Yerli otomobil ile ilgili flaş gelişme! Başkan Erdoğan imzayı attı

kararı ile 'nin ve Ticaret A.Ş. tarafından 'da inşa edilen üretim tesisine ulaşımı sağlayacak bağlantı yolu projeleri kapsamında bazı taşınmazlar ve üzerindeki müştemilatın acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Başkan 'ın katılımı ile 18 Temmuz'da 'te temeli atılan Türkiye'nin ilk yerli otomobili 'un üretileceği tesise ulaşımı sağlayacak bağlantı yolu projeleri kapsamında, bazı taşınmazlar ve üzerindeki müştemilatın acele kamulaştırılmasına karar verildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Bursa ilinde inşa edilmekte olan elektrikli otomobil üretim tesisine ulaşımı sağlayacak bağlantı yolu projesi kapsamında ekli kroki ve listede güzergahı ve bulunduğu yer ile ada ve parsel numaraları gösterilen taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan TOGG Tesisi'nin 2021 yılı içinde hat montajlarına başlanılması hedefleniyor.

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