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TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? Türkiye'nin 60 yıllık rüyası yerli otomobilin tanıtımı geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. Görünümü ve teknik özellikleriyle göz kamaştıran yerli otomobilde çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş düzenlediği basın toplantısıyla yerli otomobille ilgili önemli bilgiler verdi. Yerli otomobil yüzde yüz elektrikle çalışacak. Otomobilin marka isminin sonbaharda belli olacak. Peki, yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 30.01.2020 01:35 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 01:37
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TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
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TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
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TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
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TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
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- 41
TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?