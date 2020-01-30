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TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?

Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? Türkiye'nin 60 yıllık rüyası yerli otomobilin tanıtımı geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. Görünümü ve teknik özellikleriyle göz kamaştıran yerli otomobilde çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş düzenlediği basın toplantısıyla yerli otomobille ilgili önemli bilgiler verdi. Yerli otomobil yüzde yüz elektrikle çalışacak. Otomobilin marka isminin sonbaharda belli olacak. Peki, yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.01.2020 01:35 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 01:37
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TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?

Yerli otomobil fiyatı vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Türkiye'nin yıllar süren rüyası haline gelen yerli otomobilin 2022 yılında yollarda olması bekleniyor. Peki, yüzde 100 elektrikli olması planlanan yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş düzenlediği basın toplantısıyla yerli otomobille ilgili merak edilenlere yanıt verdi. İşte, yerli otomobilin fiyat ve satış bilgileri!

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TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?

Karakaş, C-SUV modeli başta olmak üzere, fabrika yatırımı ve imalat gibi önemli konu başlıklarının ele alındığı toplantıda yaptığı konuşmada, yıllık 175 bin adetlik kapasitesiyle 2022 yılında üretime başlayacak Gemlik'teki fabrikanın temelinin mayıs ayında atılacağını dile getirdi.

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TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Belirlemiş oldukları zaman çizelgesine sadık kalarak ilerlediklerini aktaran Karakaş, "Fabrika inşaatı için çalışmalara başladık. Baharda temel atılacak. Kaba inşaatın 12 ay süreceğini öngörüyoruz. 2022 yılı itibarıyla ön üretim araçlarımızı bantlardan indireceğiz. 22 milyar TL'lik yatırımla, yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikamızda, 2032 yılına kadar 1 milyon aracı bantlardan indirmeyi hedefliyoruz." dedi.

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TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?

Kurulacak fabrikanın akıllı fabrika konseptinde olacağına dikkati çeken Karakaş, "Fabrikanın plan projesi hazır. İki binadan oluşacak ikonik bir tasarıma sahip olmasını hedefliyoruz. Öte yandan dünyada imalat hattı konusunda en iyi firmalar ile görüşüyoruz." diye konuştu.

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TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?

MARKA İSMİ SONBAHARDA AÇIKLANACAK

Marka isminin belirlenmesi konusunda çalıştıklarını ve bu konudaki nihai kararlarını sonbaharda açıklayacaklarını bildiren Karakaş, "Olabilecek en doğru markayı belirlemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dünyanın önde gelen tüm büyük pazarlarını da içine alacak şekilde en doğru ismin sadece Türkiye'de değil global ölçekte de kabul edilebilir bir isim olmasını hedefliyoruz. Araştırmalarımızı Norveç, Almanya, Rusya, Fransa ve Türkiye'de gerçekleştirdik. Markamızın ismini sonbaharda duyuracağız." ifadelerini kullandı.