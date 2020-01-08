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08.01.2020

Türkiye'nin Otomobili ile ilgili TOGG sosyal medyada yeni bir video yayınladı |Video

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir video yayınladı. "Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım sürecimiz ve #TOGG tasarım ekibimiz... Herkesin büyük beğenisini kazanan #TürkiyeninOtomobili tasarım hikayesi mini bir belgesel ile Cuma günü burada." mesajıyla yayınlanan video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

TOGG Türkiye'nin otomobilinin tasarım hikayesine ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

"Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım sürecimiz ve #TOGG tasarım ekibimiz... Herkesin büyük beğenisini kazanan #TürkiyeninOtomobili tasarım hikayesi mini bir belgesel ile Cuma günü burada." mesajıyla yayınlanan video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İşte 'Türkiye'nin Otomobili'

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil Gebze'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

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