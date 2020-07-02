02 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Yerli ve milli otomobil TOGG Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi

Yerli ve milli otomobil TOGG Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un SUV ve sedan modelleri AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi. TOGG yaptığı açıklamada, "Sırada yeni kıtalar var" ifadelerine yer verdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
ABONE OL
TOGG BİR TESCİL DAHA ALDI

Yerli otomobil geliştirme çalışmalarını yürüten Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), çalışmalarını sürdürdüğü otomobiller hakkında uluslararası arenada önemli bir aşama kaydetti. Geçtiğimiz aylarda SUV ve sedan tasarımlarını Avrupa Birliği'nde tescilleyen TOGG, söz konusu tasarımların Çin Patent Kurumu tarafından da TOGG adına tescillendiğini duyurdu.

"SIRADA YENİ KITALAR VAR"

Şirketten yapılan açıklamada, "SUV ve Sedan tasarımlarımız Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi. Sırada yeni kıtalar var" denildi.

KÜRESEL ARENADAKİ ŞANSI ARTTI

TOGG'un tasarımlarının Avrupa haricinde Çin'de de tescillenmesi ayrı bir öneme sahip. Öyle ki, Çin dünyanın en büyük otomotiv pazarına ev sahipliği yapmasının yanı sıra, elektrikli araç satışlarının da en yüksek adetlerde gerçekleştiği ülke unvanını taşıyor. Ayrıca, Çin'de TOGG gibi elektrikli araç girişimi olarak yola çıkan şirket sayısının da Avrupa'dan bir hayli fazla olması dikkat çekiyor. Tüm bunlar alt alta konulduğunda, TOGG'un Çin Patent Kurumu tarafından aldığı tescil belgesinin, yerli yerli otomobilin küresel arenadaki şansının bir göstergesi olduğu söylenebilir.

Son dakika: Yerli otomobille ilgili flaş gelişme! Fabrikanın temeli atılıyor SON DAKİKA: YERLİ OTOMOBİLLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME! FABRİKANIN TEMELİ ATILIYOR
Son dakika: Yerli otomobilde flaş gelişme! SON DAKİKA: YERLİ OTOMOBİLDE FLAŞ GELİŞME!
Son dakika: Yerli otomobilde yeni gelişme! SON DAKİKA: YERLİ OTOMOBİLDE YENİ GELİŞME!
2022 yollara çıkacak yerli otomobilde yeni gelişme: İlk kazma vuruldu! Haziranda temel atılacak 2022 YOLLARA ÇIKACAK YERLİ OTOMOBİLDE YENİ GELİŞME: İLK KAZMA VURULDU! HAZİRANDA TEMEL ATILACAK

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA