Zarar edip borsada uçanlar mercek altında! Hesaplar tek tek incelenecek

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Halka açıklık oranı yüzde 5'in altında olan şirketlere 1 Ocak 2021'e kadar süre tanınırken, son dönemde zarar nedeniyle özsermayesi eksi olan fakat hisselerinde sert hareketler yaşanan şirket hisseleri de takibe alındı. SPK, bu tahtalarda işlemleri tek tek incelerken, telefon görüşmelerinden sosyal medya üzerinden mesajlaşmalara kadar tüm etkileşimler de masaya yatırıldı. Tahtalardaki hareketin şirketle bağlantılı olup olmadığı da araştırma konusu olurken, özellikle yöneticilerin sermaye piyasası işlemleri soruşturuluyor. Zarar açıklayan bu şirketlerle ilgili basına yansıyan haberleri de takip eden SPK, etkileşim grupları üzerinden, yatırımcıların kararlarını etkileyip yanlış izlenim uyandırmak amacıyla yapılan yorumları inceliyor.

SABAH