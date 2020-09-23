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Vergi, resim ve harç istisnası belgelerine yönelik hazırlama süresi 9 aya çıkarıldı

Ticaret Bakanlığının, ", Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği", 'de yayımlanarak yürürlüğü girdi. Vergi, resim ve harç istisnası belgelerine yönelik iş ve işlemlerin fiziksel ortamda oluşturulmasına ilişkin tanınan 6 aylık süre, 9 aya çıkarıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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Vergi, resim ve harç istisnası belgelerine yönelik hazırlama süresi 9 aya çıkarıldı

Tebliğ, , transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasının uygulama usul ve esaslarının belirlenmesini ve yürütülmesini kapsıyor.

Önceki düzenleme, vergi, resim ve harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin 31 Mart 2020'ye kadar fiziksel ortamda tekemmül ettirilebileceğini, gerekli görülmesi halinde bu sürenin Bakanlık tarafından 6 aya kadar uzatılabileceğini içeriyordu.

Yapılan değişiklikle bu süre 9 ay olarak yeniden düzenlendi.

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