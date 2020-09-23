Son dakika: Motorine 11 kuruş indirim geldi
Son dakika haberine göre... Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş benzinden sonra motorin için de indirimin kapısını araladı. Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim geldi.
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Motorinin litre fiyatında gece yarısından sonra geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,96 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,02 liradan 5,91 liraya, İzmir'de 6,10 liradan 5,99 liraya inecek.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.