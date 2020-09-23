Son dakika: Motorine 11 kuruş indirim geldi

Motorinin litre fiyatında gece yarısından sonra geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,96 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,02 liradan 5,91 liraya, İzmir'de 6,10 liradan 5,99 liraya inecek.