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Son dakika: Motorine 11 kuruş indirim geldi

dakika haberine göre... Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş benzinden sonra motorin için de indirimin kapısını araladı.   gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim geldi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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Son dakika: Motorine 11 kuruş indirim geldi

gece yarısından sonra geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,96 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,02 liradan 5,91 liraya, İzmir'de 6,10 liradan 5,99 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak SON DAKİKA: ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! BENZİNE İNDİRİM GELDİ! BU GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

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