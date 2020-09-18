18 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Borsa İstanbul'da işlem yapma yetkililerine yanıltıcılık cezası

Borsa İstanbul'da işlem yapma yetkililerine yanıltıcılık cezası

'de yayımlanan yönetmeliğine göre, Borsa 'da işlem yapma yetkililerinin, gazete, televizyon ve sosyal medyada yanlış ve yanıltıcı tavsiyelerde bulunması, disiplin cezası gerektiren haller arasına eklendi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.09.2020 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
ABONE OL
Borsa İstanbul'da işlem yapma yetkililerine yanıltıcılık cezası

Borsa borsacılık faaliyetlerine ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklikler öngören yönetmeliği 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni düzenlemeyle, disiplin para cezasının alt sınırı 5,000 liradan 10,000 liraya, üst sınırı ise 50,000 liradan 5 milyon liraya yükseltildi.
Yönetmelikte şöyle denildi:

" 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aşağıdaki alt bentler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Gazete, televizyon, internet, hesapları veya benzer nitelikte kitle iletişim araçlarını kullanarak sermaye piyasası araçları hakkında yalan, yanlış ve yanıltıcı yorum ve tavsiyelerde bulunmak.

"Sosyal medya aracılığıyla veya üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplar üzerinden, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri ile arz ve taleplerine ilişkin yalan, yanlış ve yanıltıcı izlenim uyandırmak suretiyle yatırımcıları yönlendirmeye çalışanlarla işbirliği yapmak veya bu amaçla kurulan veyahut bu amaçla faaliyet yürüten üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplara üye olmak."

Yönetmelikte ayrıca, "Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir" denildi ve eklendi:

"İlgililer hakkında 52 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerindeki cezaların verilmesi ya da 53 üncü maddede sayılan fiillerden sermaye piyasası mevzuatına da aykırılık oluşturan filler nedeniyle ceza verilmesi halinde, durum en kısa sürede Kurula ve ilgisine göre Sermaye Piyasaları Birliğine bildirilir."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA