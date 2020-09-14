Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
Son dakika haberine göre Motorin fiyatlarına geçtiğimiz hafta peş peşe gelen indirimlerin ardından bu sefer de benzine indirim geldi. Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim yapıldı.
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
EPGİS'ten yapılan son dakika açıklamasına göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 11 kuruşluk indirim yapıldığı bildirildi.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.