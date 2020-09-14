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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Son dakika haberine göre Motorin fiyatlarına geçtiğimiz hafta peş peşe gelen indirimlerin ardından bu sefer de benzine geldi. Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim yapıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

EPGİS'ten yapılan son dakika açıklamasına göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 11 kuruşluk indirim yapıldığı bildirildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine ikinci indirim geldi SON DAKİKA: ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! MOTORİNE İKİNCİ İNDİRİM GELDİ
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi SON DAKİKA: ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

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