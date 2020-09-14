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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sanayi üretim verileri açıklaması

Son dakika haberi... , "Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık… Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi %4,4; perakende satış hacmi %11,9 arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi Temmuz ayında yıllık %20,2 yükseldi." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sanayi üretim verileri açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4,4; perakende satış hacmi yüzde 11,9 arttı" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan sanayi üretim verileri açıklaması HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN SANAYİ ÜRETİM VERİLERİ AÇIKLAMASI

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık. Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4,4; perakende satış hacmi yüzde 11,9 arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi Temmuz ayında yıllık yüzde 20,2 yükseldi" ifadesini kullandı.

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