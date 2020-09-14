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Son dakika: Ekonomide sevindiren haber! Sanayide çarklar dönüyor

Son dakika haberine göre () temmuz ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre temmuzda aylık bazda yüzde 8,4 arttı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Son dakika: Ekonomide sevindiren haber! Sanayide çarklar dönüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Temmuz ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 4,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %8,4 ARTTI
Sanayi üretimi aylık yüzde 8,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,4 arttı.





Son dakika: Ekonomide sevindiren haber! Sanayide çarklar dönüyor SON DAKİKA: EKONOMİDE SEVİNDİREN HABER! SANAYİDE ÇARKLAR DÖNÜYOR

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