Son dakika: Ekonomide sevindiren haber! Sanayide çarklar dönüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Temmuz ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 4,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %8,4 ARTTI

Sanayi üretimi aylık yüzde 8,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,4 arttı.









