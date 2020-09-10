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Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! İlk kez 15 Eylül'de toplanacak

Son dakika haberine göre , , 'nun tarihinde ilk kez gündemli olarak 'de toplanacağını bildirdi. Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun gündem konusu "Kovid-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi" olarak belirlendi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.09.2020 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
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Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! İlk kez 15 Eylül'de toplanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulunun (KPDK) tarihinde ilk kez gündemli olarak 15 Eylül'de toplanacağını bildirdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantının gündeminin "COVID-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi" olduğunu söyledi.

KPDK toplantısına, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarının yetkilileri, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve KESK temsilcileri ile hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının katılacak.
Pandemi sürecinde tedbirlere uygun olarak gerçekleşecek toplantıda,salonda sosyal mesafe kurallarına uygun bir oturma düzeni olacak, temizlik ve maske kurallarına göre de önlemler alınacak.

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