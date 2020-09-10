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Yunan Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik küstah tehdidinin arkasında kim var?

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Giriş: 10.09.2020 13:28
Güncelleme:10.09.2020 13:31
AB ülkelerinden yüz bulan Yunanistan bu sefer de Türkiye’yi açık açık tehdit etti. A Haber canlı yayınına katılan Ekonomist Dr. Tolga Dağlaroğlu konuyla ilgili, “Ekonomi alanında Türkiye ve Yunanistan aynı ligde değiller. Bu tehdit Türkiye’nin haklı mücadelesini gölgelemeye çalışmaya yönelik bir açıklamadan ibaret” ifadelerini kullandı.
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