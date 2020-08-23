Türkiye Karadeniz ve Akdeniz'de faaliyetlerine devam ediyor! 3 sondaj 2 sismik araştırma gemimiz fersah fersah arıyor...

Türkiye, enerji piyasasındaki gücünü arttırmak ve enerji bağımsızlığı yolunda hızla ilerlemek için 3 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle Doğu Akdeniz başta olmak üzere denizlerde Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor. Fatih sondaj gemisi şu anda Karadeniz'de çalışırken, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de çalışmalarını sürdürüyor. Bakımı devam eden Kanuni sondaj gemisinin ise yıl sonunda Akdeniz'de görev başına gelmesi bekleniyor. Sismik araştırma gemileri Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis de Akdeniz'de araştırmalarına devam ediyor.

Giriş Tarihi: 23.08.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 09:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL