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Haberler Galeri Türkiye Karadeniz ve Akdeniz'de faaliyetlerine devam ediyor! 3 sondaj 2 sismik araştırma gemimiz fersah fersah arıyor...

Türkiye Karadeniz ve Akdeniz'de faaliyetlerine devam ediyor! 3 sondaj 2 sismik araştırma gemimiz fersah fersah arıyor...

Türkiye, enerji piyasasındaki gücünü arttırmak ve enerji bağımsızlığı yolunda hızla ilerlemek için 3 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle Doğu Akdeniz başta olmak üzere denizlerde Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor. Fatih sondaj gemisi şu anda Karadeniz'de çalışırken, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de çalışmalarını sürdürüyor. Bakımı devam eden Kanuni sondaj gemisinin ise yıl sonunda Akdeniz'de görev başına gelmesi bekleniyor. Sismik araştırma gemileri Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis de Akdeniz'de araştırmalarına devam ediyor.

Giriş Tarihi: 23.08.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 09:55
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Türkiye Karadeniz ve Akdeniz'de faaliyetlerine devam ediyor! 3 sondaj 2 sismik araştırma gemimiz fersah fersah arıyor...

1) FATİH SONDAJ GEMİSİ
Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 2017'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine katıldı.
29 Ekim 2018'de Alanya-1 derin deniz kuyusu sondajına başladı.
20 Temmuz'da Zonguldak açıklarındaki Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajına başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye Karadeniz ve Akdeniz'de faaliyetlerine devam ediyor! 3 sondaj 2 sismik araştırma gemimiz fersah fersah arıyor...

229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığa sahip.
Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirildi. 6. nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip.
Kendi sınıfındaki 16 gemi arasından en yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisinde biri.
20 Temmuz 'den bu yana Zonguldak'ın yaklaşık 170 kilometre açıklarında Sakarya araştırma sahasında.

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Türkiye Karadeniz ve Akdeniz'de faaliyetlerine devam ediyor! 3 sondaj 2 sismik araştırma gemimiz fersah fersah arıyor...

2) YAVUZ SONDAJ GEMİSİ
TPAO tarafından satın alınan Yavuz da 2018'de envantere katıldı.
Fatih gibi 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi. 230 metre ve 36 metre genişliğe sahip.
Çift kuleli tasarımla hem asıl hem yardımcı işlerin yapılabildiği eş zamanlı operasyona imkân sağlıyor.

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Türkiye Karadeniz ve Akdeniz'de faaliyetlerine devam ediyor! 3 sondaj 2 sismik araştırma gemimiz fersah fersah arıyor...

Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.
Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyan Yavuz'da spor ve sinema salonu, dinlenme odaları bulunuyor.
Gemide tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de yer alıyor.
Gemi 20 Haziran 2019'dan bu yana Doğu Akdeniz'deki görev yapıyor.

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Türkiye Karadeniz ve Akdeniz'de faaliyetlerine devam ediyor! 3 sondaj 2 sismik araştırma gemimiz fersah fersah arıyor...

3) KANUNİ SONDAJ GEMİSİ
Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni'nin yapımı 2012'de Güney Kore'de tamamlandı.
2020'de TPAO tarafından 37.5 milyon dolar karşılığında satın alındı.
11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip.