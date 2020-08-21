Türkiye'nin sondaj gemileri neler? Sondaj gemisi nedir? Sondaj ne demek?
Sondaj gemisi nedir? Sondaj ne demek? Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarını başlatmasının ardından sondaj gemileri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Türkiye'de sondaj gemileri araştırmalarını sürdürüyor. Sondaj gemileri ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Türkiye'nin sondaj gemileri neler? Sondaj gemisi nedir? Sondaj ne demek? İşte cevaplar...
Türkiye'nin sondaj gemileri neler? Türkiye, son yıllarda sondaj çalışmalarını hızlandırdı. Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarının devam etmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü müjde vereceğim" açıklamasını yapmasının ardından doğal gaz ya da petrol bulunduğu konuşulmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından sondaj gemileri konusunda araştırmalar başladı. Peki, Türkiye'nin sondaj gemileri neler? Sondaj gemisi nedir? Sondaj ne demek? İşte merak edilenler...
SONDAJ NE DEMEK?
Sondaj; dünya yüzeyinde delik açmaya yarayan yöntemlere verilen isimdir. Kayaları parçalamak ya da delikte kesikler açmak gibi prensiplerle yürütülen işlemlerdir. Sondajın ilk olarak nerede ve hangi tarihte yapıldığına dair farklı görüşler bulunmaktadır.
TÜRKİYE'NİN SONDAJ GEMİLERİ
FATİH SONDAJ GEMİSİ
Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arayacak ilk sondaj gemisi 'Fatih' geçen yıl arama çalışmalarına başladı. Fatih, 30 Ekim'de Alanya-1 adlı kuyuda ilk sondajı yaptı. Ardından ikinci sondaj için Finike- 1 alanına geçti, sondaj çalışmalarına burada devam ediyor.
YAVUZ SONDAJ GEMİSİ
'Milli Enerji ve Maden Politikası' kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO'nın satın aldığı sondaj gemisi Yavuz, 20 Haziran'da Kocaeli Dilovası'ndan yola çıktı, Antalya ve Taşucu limanına uğrayarak son yüklemeleri yaptı. Daha sonra da Doğu Akdeniz'e ulaştı. Gemi, KKTC'den alınan ruhsat bölgesinde, Karpaz'da ilk sondaja başlayacak.
BARBAROS HAYRETTİN PAŞA SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ
2013'te petrol ve gaz araştırmalarında kullanılmak üzere envantere giren sismografik araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa, Karadeniz bölgesinde sismik arama çalışmalarına başladı. 2017 yılında ise Akdeniz'e gitti. Gemi şu anda Doğu Akdeniz'de arama çalışmaları yapıyor.
KANUNİ GEMİSİ
2012 yılında Güney Kore'de üretimi tamamlanan ve daha sonra Türkiye'ye getirilen sondaj gemisine 'Kanuni' ismi verilmişti.
Toplam 11 bin 400 metre derinliğe ve 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip olan Kanuni gemisi, 2015'e kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.
ORUÇ REİS
Faaliyete 15 Ağustos 2017'de başlayan ve yüzde 90 yerli tasarım, işçilik ve entegrasyonu olan gemi, Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nden de görülebiliyor.Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.
Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki 5-6 araştırma gemisinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.