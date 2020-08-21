Türkiye'nin sondaj gemileri neler? Türkiye, son yıllarda sondaj çalışmalarını hızlandırdı. Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarının devam etmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü müjde vereceğim" açıklamasını yapmasının ardından doğal gaz ya da petrol bulunduğu konuşulmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından sondaj gemileri konusunda araştırmalar başladı. Peki, Türkiye'nin sondaj gemileri neler? Sondaj gemisi nedir? Sondaj ne demek? İşte merak edilenler...

SONDAJ NE DEMEK?

Sondaj; dünya yüzeyinde delik açmaya yarayan yöntemlere verilen isimdir. Kayaları parçalamak ya da delikte kesikler açmak gibi prensiplerle yürütülen işlemlerdir. Sondajın ilk olarak nerede ve hangi tarihte yapıldığına dair farklı görüşler bulunmaktadır.