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Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül’de başlıyor

Son dakika haberine göre , , Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 ’de başlayacağını duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül’de başlıyor

Ödemelerin 8 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacağını açıklayan Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsattı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacaktır.

8 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak" ifadelerini kullandı.

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