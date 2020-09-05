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Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 4 ayda 600 milyon lira katkı! Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı

Açılışını Başkan Erdoğan'ın yaptığı Ilısu Prof. Dr. Barajı ve Hidroelektrik Santrali (), 4 ayda 1 milyar kilovatsaat üreterek ülke ekonomisine yaklaşık 600 milyon lira katkı sağladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.09.2020 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020
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Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 4 ayda 600 milyon lira katkı! Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı

Devlet Su İşleri () Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dicle Nehri üzerindeki baraj ve 'in 19 Mayıs'ta devreye alınan ilk türbininin 200 megavat kurulu gücünde üretime başladığı hatırlatıldı.

Barajın kurulu gücünün 1200 megavat olduğu anımsatılan açıklamada, söz konusu yatırımla yıllık ortalama 4 milyar 120 milyon kilovatsaat üretileceği bildirildi.

'nın temelden yüksekliğinin 135 metre ve 24 milyon metreküp gövde hacmi ile 'ndan sonra 'nin ikinci büyük barajı olduğu aktarılan açıklamada, barajın "ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj" tipinde dolgu hacmi bakımından dünyada ilk sırada yer aldığı kaydedildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız da Ilısu Barajı ve HES'te 5 Eylül 2020 itibarıyla 1 milyar kilovatsaat enerji üretilerek, ülke ekonomisine yaklaşık 600 milyon lira katkı sağlandığını belirtti.

Barajda şimdiye kadar toplam 3 ünitenin devreye alındığını aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"Geriye kalan diğer 3 ünitede ise test çalışmaları devam etmekte olup 2020 yılı içerisinde tamamının devreye alınması planlanıyor. Böylece Ilısu Barajı tamamlandığında ülke ekonomisine yılda 2,8 milyar lira katkı sağlayacaktır."

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