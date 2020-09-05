Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 4 ayda 600 milyon lira katkı! Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı

Barajda şimdiye kadar toplam 3 ünitenin devreye alındığını aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"Geriye kalan diğer 3 ünitede ise test çalışmaları devam etmekte olup 2020 yılı içerisinde tamamının devreye alınması planlanıyor. Böylece Ilısu Barajı tamamlandığında ülke ekonomisine yılda 2,8 milyar lira katkı sağlayacaktır."