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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri başladı

Sond dakika haberine göre , "Ağustos ayını ilişkin ve bugün başladı" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri başladı

Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı.Ödemeler, T.C. kimlik numarasına göre yatırılacak. Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, bugünden itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak.

Buna göre, T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara bugün, 6-8 olanlara ise yarın ödeme yapılacak. IBAN bilgileri bulunmayanlar için ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirilecek.

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