İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Kritik düzenleme: Zorunlu hale geldi

"İNSANLARIN KANDIRILMASININ ÖNÜNE GEÇECEK BİR UYGULAMA"

Yeni düzenlemede yüz kızartıcı suç işlemiş kişilerin yetki belgesi alamayacağı belirtildi. Oto ekspertizi Cihan Acar, düzenlemenin dolandırıcılara karşı vatandaşları koruyacağını vurguladı. Uzun zamandır bu düzenlemeyi beklediklerini ifade eden Acar, "Zaten uzun zamandır bu düzenleme konuşuluyordu, nihayet de geldi. İnsanların da güvenli bir ortamda, sürprizlere kapıyı kapayarak daha güvenli ticaret yapabilmesi, insanların kandırılmasının da önüne geçecek bir uygulama. Araç almak bir yükümlülüktür aslında, insanlar araba alırken araçlarını ekspertize sokacak. Tabii bununla ilgili sokacakları ekspertize de bir standart getirildi. Hizmet yeterlilik belgesine sahip olan firmalardan, TSE hizmet belgesine sahip olan firmalardan belgelerini alarak, noterden bu belgelerle satış yapabilecekler" diye konuştu.