Şimdi büyüme zamanıCOVİD-19 salgınının en ağır etkisinin ekonomilerde hissedildiği dönem olan ikinci çeyrekte dünya ekonomileri rekor seviyelerde daralma yaşarken; alınan tedbirlerle Türkiye bu dönemde dünyada en az daralma yaşayan ekonomiler arasına girdi. Üçüncü çeyrek için büyüme sinyalleri gelirken; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yılı pozitif ayrışarak kapatacağız" dedi. İkinci çeyrekte ABD yüzde 31.7 İngiltere yüzde 22.8, İspanya yüzde 22.1, Fransa yüzde 19.2 daralma yaşadı. Türkiye ekonomisi ise ikinci çeyrekte yüzde 9.9 daralırken; ortalama yüzde 14.1 daralma yaşayan AB ve ortalama yüzde 10.9 daralma yaşayan OECD'den daha iyi bir performans gösterdi.

'İZLERİ SİLECEĞİZ'

Verileri değerlendiren Bakan Albayrak, "Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli" dedi. Albayrak, milli ekonomi hedefleri, istihdama dayalı üretim, vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle Türkiye'nin yılı pozitif ayrışarak kapatacağını vurgulayarak, "2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE DEVLERİ GEÇTİ

İkinci çeyrek (%)

ABD -31.7

Birleşik Krallık -22.8

İspanya -22.1

Fransa -19.2

İtalya -17.3

Portekiz -16.5

Belçika -14.5

AB -14.1

Kanada -13.5

Avusturya -13.3

Slovakya -12.1

G7 -11.9

Almanya -11.3

OECD -10.9

Çekya -10.7

Japonya -10.0

Türkiye -9.9