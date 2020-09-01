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Türkiye devleri geçti şimdi büyüme zamanı! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye yılı pozitif ayrışarak kapatacak

Salgının başladığı ikinci çeyrekte dünya ekonomileri rekor seviyede küçülürken; Türkiye en az daralan ekonomi oldu. Üçüncü çeyrek için büyüme sinyali güçlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Türkiye yılı pozitif ayrışarak kapatacak’ dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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Türkiye devleri geçti şimdi büyüme zamanı! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye yılı pozitif ayrışarak kapatacak

Şimdi büyüme zamanıCOVİD-19 salgınının en ağır etkisinin ekonomilerde hissedildiği dönem olan ikinci çeyrekte dünya ekonomileri rekor seviyelerde daralma yaşarken; alınan tedbirlerle Türkiye bu dönemde dünyada en az daralma yaşayan ekonomiler arasına girdi. Üçüncü çeyrek için büyüme sinyalleri gelirken; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yılı pozitif ayrışarak kapatacağız" dedi. İkinci çeyrekte ABD yüzde 31.7 İngiltere yüzde 22.8, İspanya yüzde 22.1, Fransa yüzde 19.2 daralma yaşadı. Türkiye ekonomisi ise ikinci çeyrekte yüzde 9.9 daralırken; ortalama yüzde 14.1 daralma yaşayan AB ve ortalama yüzde 10.9 daralma yaşayan OECD'den daha iyi bir performans gösterdi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam dinamikleri kuvvetli SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMELLERİ SAĞLAM DİNAMİKLERİ KUVVETLİ

'İZLERİ SİLECEĞİZ'
Verileri değerlendiren Bakan Albayrak, "Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli" dedi. Albayrak, milli ekonomi hedefleri, istihdama dayalı üretim, vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle Türkiye'nin yılı pozitif ayrışarak kapatacağını vurgulayarak, "2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE DEVLERİ GEÇTİ

İkinci çeyrek (%)
ABD -31.7
Birleşik Krallık -22.8
İspanya -22.1
Fransa -19.2
İtalya -17.3
Portekiz -16.5
Belçika -14.5
AB -14.1
Kanada -13.5
Avusturya -13.3
Slovakya -12.1
G7 -11.9
Almanya -11.3
OECD -10.9
Çekya -10.7
Japonya -10.0
Türkiye -9.9

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam dinamikleri kuvvetli SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMELLERİ SAĞLAM DİNAMİKLERİ KUVVETLİ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan milli ekonomi mesajı HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN MİLLİ EKONOMİ MESAJI
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan ekonomik güven endeksi paylaşımı: Battık, bittik lobisi yine üzülecek SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ PAYLAŞIMI: "BATTIK, BİTTİK" LOBİSİ YİNE ÜZÜLECEK

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