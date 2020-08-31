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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam dinamikleri kuvvetli

Son dakika haberi... , " felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Kötümser tabloların aksine oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.08.2020 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam dinamikleri kuvvetli

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam dinamikleri kuvvetli SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMELLERİ SAĞLAM DİNAMİKLERİ KUVVETLİ

Milli ekonomi hedefleri, İstihdama dayalı üretim, Vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşaallah. 2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşaallah 'V' çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz." dedi.

detaylar gelecek...

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